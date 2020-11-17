Lufthansa скасовує безкоштовні перекуси для пасажирів економ-класу

Lufthansa і її дочірні компанії представлять новий асортимент продуктів харчування і напоїв, які пропонуватимуть на продаж на рейсах малої і середньої дальності

Авіакомпанія перестане пропонувати безкоштовні перекуси пасажирам економ-класу з наступної весни

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила у вівторок, 17 листопада, що скорочуючи витрати на тлі пандемії, перестане пропонувати безкоштовні перекуси пасажирам економ-класу з наступної весни. Про це повідомляє Reuters.

«Наша поточна пропозиція перекусів в економ-класі не завжди виправдовує очікування наших гостей», ─ заявила Крістіна Ферстер, член правління Lufthansa.

Lufthansa і її дочірні компанії представлять новий асортимент продуктів харчування і напоїв, які пропонуватимуть на продаж на рейсах малої і середньої дальності.

Lufthansa і її дочірні компанії Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines скорочують свої графіки польотів, флот і персонал через пандемію.

У компанії наразі не очікують, що обсяг авіаперельотів досягне рівня, який передував пандемії, щонайменше до 2025 року.

Нагадаємо, одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa підрахувала фінансові втрати через пандемію коронавіруса. За твердженням генерального директора Карстена Спора (Carsten Spohr), вони складають близько мільйона євро за годину.

Пасажирам бюджетних авіакомпаній, таких як Ryanair і Eurowings, вже давно доводиться платити за перекуси і напої.

Як повідомлялося, авіакомпанія Turkish Airlines з 12 листопада 2020 року ввела плату за вибір місця заздалегідь в економ-класі на міжнародних рейсах.