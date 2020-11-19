«Тендер скасовано». Літак Зеленського залишиться без супутникового інтернету за 32 млн грн

Кошти для модернізації інтернету на літаку спрямують на лікування хворих на коронавірус

Скасування тендеру ─ це правильна реакція на критику громадськості, - написав Анатолій Гриценко

Тендер на встановлення інтернету на літаку президента Володимира Зеленського за 32,4 мільйони гривень було скасовано. Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

За його словами, скасування тендеру ─ це правильна реакція на критику громадськості.

«Невикористані кошти уряд спрямує на лікування людей від ковіду», ─ наголосив Гриценко.

Як повідомлялося 19 листопада, у літаку Зеленського встановлять супутниковий інтернет за 32 млн грн.

Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією «Etihad Airways Engineering LLC» (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 і державним і реєстраційним знаками UR-ABA. Це один із літаків Державного авіаційного підприємства «Україна» Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.