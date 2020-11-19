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    «Тендер скасовано». Літак Зеленського залишиться без супутникового інтернету за 32 млн грн

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    Кошти для модернізації інтернету на літаку спрямують на лікування хворих на коронавірус - «Тендер скасовано». Літак Зеленського залишиться без супутникового інтернету за 32 млн грн
    Кошти для модернізації інтернету на літаку спрямують на лікування хворих на коронавірус

    Скасування тендеру ─ це правильна реакція на критику громадськості, - написав Анатолій Гриценко

    Тендер на встановлення інтернету на літаку президента Володимира Зеленського за 32,4 мільйони гривень було скасовано. Про це написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

    За його словами, скасування тендеру ─ це правильна реакція на критику громадськості.

    «Невикористані кошти уряд спрямує на лікування людей від ковіду», ─ наголосив Гриценко.

    Як повідомлялося 19 листопада, у літаку Зеленського встановлять супутниковий інтернет за 32 млн грн.

    Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з компанією «Etihad Airways Engineering LLC» (ОАЕ) про модернізацію зв’язку в президентському літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 і державним і реєстраційним знаками UR-ABA. Це один із літаків Державного авіаційного підприємства «Україна» Державного управління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

    Теги: літак інтернет тендер Володимир Зеленський Україна Facebook Анатолій Гриценко уряд Громадянська позиція
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