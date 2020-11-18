Авіаперевізники готуються до перевезення вакцин проти коронавірусу

Вакцини від Pfizer готові перевозити 15% представників авіаіндустрії, а від Moderna - близько 60% авіакомпаній

Міжнародні авіаперевізники вже зараз готуються до перевезення вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer та Moderna. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з нещодавнім опитуванням, вакцини від Pfizer готові перевозити 15% представників авіаіндустрії, оскільки вона вимагає для збереження температуру на рівні близько -70 градусів Цельсія. А виконати вимоги Moderna зможе близько 60% опитаних, бо вакцина цієї компанії вимагає зберігання при -20 градусів Цельсія.

«Зазвичай, авіакомпанії використовують контейнери з охолоджуючими матеріалами, такими як сухий лід, для транспортування фармацевтичної продукції, але деякі не мають регулятора температури, що робить продукцію більш вразливою в разі непередбачених подій, як, наприклад, затримка рейсів», ─ йдеться у повідомленні.

Вже зараз авіакомпанії розглядають варіанти, починаючи від великої морозильної камери, яка може коштувати приблизно стільки, як маленький автомобіль, до багаторівневих контейнерів з рідким азотом для доставки вакцин, що вимагають глибокого заморожування.

Потенційний попит на таку висококласну упаковку вакцин допоміг акціям спеціалістів із холодних контейнерів, таких як Cryoport Inc CYRX.O та німецькій компанії va-Q-tec VQTG.D. Вартість їхніх акцій за останній місяць зросла у понад двічі.

Як повідомлялося, у світі на ранок 18 листопада з початку пандемії кількість виявлених заражень Covid-19 досягла 55 578 685 випадків. За добу зафіксовано 586 114 нових хворих. Кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла до 1 337 559, одужали вже понад 35,7 млн людей. До країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія і Бразилія.