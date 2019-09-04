Бахматюк очікує поліпшення фінансових показників у другій половині 2019 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник агрохолдингу «Авангард» Олег Бахматюк

Як і інші виробники курячих яєць, агрохолдинг «Авангард» відчув на собі негативний вплив обвалу цін на світових ринках на курячі яйця, проте істотно наростив виробництво, продаж та експорт яєць

Ситуація на світових ринках курячого яйця в першому півріччі була вкрай несприятливою для виробників. Однак найбільший український виробник яєць і продуктів з них, агрохолдинг «Авангард» (AVANGARDCO IPL), істотно наростив продажі, в тому числі і експорт, і планує поліпшити свої фінансові показники в другій половині 2019 року. Про це заявив власник агрохолдингу Олег Бахматюк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна», коментуючи фінансовий звіт компанії за минуле півріччя.

Як і інші виробники курячих яєць, агрохолдинг відчув на собі негативний вплив обвалу цін на світових ринках на курячі яйця, проте істотно наростив виробництво, продаж та експорт яєць і розраховує на поліпшення фінансових показників у другому півріччі. Цьому сприятиме сезонне поліпшення ситуації на ринках і перші результати реалізації стратегії з відновлення поголів'я та нарощування експорту.

«У першому півріччі у нас змінилася стратегія продажів: «Авангард» активно виходить на ринки Гонконгу, Сінгапуру, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, ряд країн Африки, що передбачає високу конкуренцію. Частка експорту досягла 53%», - сказав він, коментуючи агентству результати першого півріччя.

«Цей рік є досить жорстким, так як «Авангард» перебудовує свою стратегію. Намагаємося відновити поголів'я навіть в умовах нуля підтримки з боку держави. Сподіваємося, що в другому півріччі ситуація вирівняється, і компанія піде від збитків або зробить їх мінімальними», - підкреслив Бахматюк. Він уточнив, традиційно восени поліпшується ситуація на внутрішньому ринку України, сезонність на якому виросла після втрати Криму, Донецька і Луганська.

Власник «Авангарду» зазначив, що в цих умовах компанія буде більше зусиль прикладати по просуванню свого якісного продукту на високомаржинальні ринки, такі як країни ЄС, Корея, Японія, США, і тут також була б доречною підтримка держави. Так на ринку Іраку компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку турецьких виробників.

«На жаль, на відміну від виробників з інших країн, де посольства - це форпости з продажу, ми не можемо домогтися, щоб хтось відстоював інтереси українського виробника. В Іраку це відбувається навіть при наявності міждержавної угоди», - констатував ситуацію власник «Авангарду».

У той же час він повідомив, що компанія розраховує у вересні відновити поставки яйця в Ірак. Бахматюк додав, що певні надії також пов'язує з формуванням нової Верховної Ради і уряду, що може дозволити прискорити законодавчий процес в частині фінансової реструктуризації.

«Авангард» - один з найбільших світових виробників курячих яєць та продуктів з них. До складу агрохолдингу входить 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 фабрик з вирощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, завод з переробки яєць «Імперово Фудз», сучасні птахокомплекси «Авіс» і «Чорнобаївське» загальною потужністю 3,5 млрд яєць на рік і поголів'ям в 10,5 млн курей-несучок - найбільшим в Україні в 2018 р. Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк. Акції «Авангарду» у формі глобальних депозитарних розписок торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня 2010 року.