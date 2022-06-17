Балтійське море екстремально нагрівається: чим це загрожує Європі

Температура у Баренцевому морі зростає у 5-7 разів швидше, ніж у всьому світі

Потепління в Арктиці може викликати екстремальні погодні явища у США та Європі

Нові дані вказали на неймовірно високі темпи потепління Арктики, у деяких регіонах воно проходить у сім разів швидше, ніж у всьому світі. Потепління виникає на півночі Баренцевого моря, регіоні, високі температури якого, як вважається, можуть посилити екстремальні погодні явища у Північній Америці, Європі та Азії, повідомляє The Guardian.

Вчені вважають, що те, що відбувається в Баренцевому морі, може бути «ескізом» того, що надалі буде відбуватися в частині Арктики, що залишилась.

Нові дані показують, що середня температура тут підвищується на 2,7 градуси за Цельсієм у десятиліття. Особливо швидко вона зростає восени, коли середні значення підвищуються на чотири градуси за 10 років. Це робить Баренцеве море та його острови регіоном, потепління в якому йде швидше, ніж будь-де на Землі.

В останні роки в Арктиці фіксувалися безпрецедентно високі температури, спостерігачі називали ситуацію «шокуючою», «божевільною» та «дивною». Деякі кліматологи попереджали, що такі високі температури можуть свідчити про швидший і різкіший кліматичний зрив.

Вже було відомо, що кліматична криза призвела до того, що Арктика нагрівається втричі швидше за інші регіони світу. Але нове дослідження показує, що у деяких місцях ця ситуація набагато екстремальніша.

Морський лід добре відбиває сонячне світло, але він тане. Це дозволяє океану, що знаходиться під ним, поглинати більше енергії. Втрата льоду дозволяє теплим морським водам нагрівати арктичне повітря. Чим більше льоду втрачається, тим більше накопичується тепла і виникає петля зворотного зв'язку.

Дослідження вчених ґрунтується на даних автоматичних метеостанцій, розташованих на островах Шпіцберген та Земля Франца-Йосифа. Дослідники проаналізували температури у регіоні в період з 1981 по 2020 рік.

«Регіональні темпи потепління для північної частини Баренцевого моря є винятковими і у 2-2,5 рази вищі, ніж у середньому за Арктикою, і в 5-7 разів вищі за середні показники глобального потепління», – заявили вчені.

«Ми очікували побачити сильне потепління, але не в масштабах, які ми виявили. Ми всі були здивовані. З того, що ми знаємо з усіх інших точок спостереження на земній кулі, це найвищі темпи потепління, які ми спостерігали і досі», – заявив керівник групи дослідників Кетіл Ісаксен, старший науковий співробітник Норвезького метеорологічного інституту.

Він додав, що в більш широкому сенсі нові дані свідчать про те, що петля зворотного зв'язку набагато ширша, ніж вважалося раніше. Ісаксен також наголошує, що процеси, що спостерігаються в Баренцевому морі, є ілюстрацією того, що може статися в інших частинах Арктики, якщо продовжиться танення льоду.

«Це дослідження показує, що навіть найкращі з можливих моделей недооцінюють швидкість потепління у Баренцевому морі. Здається, ми спостерігаємо, як воно переходить до нового режиму, оскільки воно менш схоже на Арктику і більше – на Північну Атлантику. Зараз ситуація справді на межі, і малоймовірно, що морський лід зберігатиметься в цьому регіоні набагато довше», – заявила Рут Моттрам, кліматолог із Данського метеорологічного інституту, яка не брала участі у дослідженні.

Нагадаємо, у найближчі роки планету чекає температурний сюрприз – ООН.