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    Події в Україні

    Видання The New York Times оприлюднило фото братської могили Лисичанську

    Так поховані тіла 300 цивільних українців, які не мають родичів - Видання The New York Times оприлюднило фото братської могили Лисичанську
    Так поховані тіла 300 цивільних українців, які не мають родичів
    фото: The New York Times

    Масове поховання мирних жителів побачив весь світ

    У місті Лисичанськ Луганської області, де тривають активні обстріли, тіла мирних жителів поховають у братській могилі. Вони загинули від атак російських окупантів. Про це повідомляє The New York Times.

    Масове поховання зроблене на околиці Лисичанська, яку контролюють українські захисники.

    Могила – це довга незакопана траншея. За словами військових, в ній перебувають тіла 300 осіб, які загинули в результаті обстрілу в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці.

    У братській могилі ховають тіла мирних жителів, які не мають родичів, що могли б забрати і поховати їх. Українські захисники пояснили, що траншею не можуть засипати, оскільки техніка спрямована на спорудження окопів.

    Людей у цій братській могилі ховають із квітня.

    Нагадаємо, окупанти нищать Луганщину: є загиблі та поранені (фото).

    Також Гайдай оприлюднив наслідки двох авіаударів по Лисичанську (фото, відео).

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна поховання окупація #stoprussia
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    Видання The New York Times оприлюднило фото братської могили Лисичанську