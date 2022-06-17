Видання The New York Times оприлюднило фото братської могили Лисичанську
Масове поховання мирних жителів побачив весь світ
У місті Лисичанськ Луганської області, де тривають активні обстріли, тіла мирних жителів поховають у братській могилі. Вони загинули від атак російських окупантів. Про це повідомляє The New York Times.
Масове поховання зроблене на околиці Лисичанська, яку контролюють українські захисники.
Могила – це довга незакопана траншея. За словами військових, в ній перебувають тіла 300 осіб, які загинули в результаті обстрілу в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці.
У братській могилі ховають тіла мирних жителів, які не мають родичів, що могли б забрати і поховати їх. Українські захисники пояснили, що траншею не можуть засипати, оскільки техніка спрямована на спорудження окопів.
Людей у цій братській могилі ховають із квітня.
Нагадаємо, окупанти нищать Луганщину: є загиблі та поранені (фото).
Також Гайдай оприлюднив наслідки двох авіаударів по Лисичанську (фото, відео).