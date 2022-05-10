У найближчі роки планету чекає температурний сюрприз – ООН

Прогнозується потепління на півтора градуси Цельсія

Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикається з 50% ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року. Про це повідомляє Reuters.

«Втрати й збитки, пов'язані зі зміною клімату або посилюються їм, вже відбуваються, деякі з них, ймовірно, незворотні в доступному для огляду майбутньому», – заявив Макс Діллі, заступник директора Всесвітньої метеорологічної організації з клімату.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року, світові лідери зобов'язалися не допустити перевищення довгострокового порогу в 1,5 ºС, але досі не змогли скоротити викиди, що викликають потепління клімату.

Нинішня діяльність і поточна політика світових держав ведуть до того, що до кінця століття клімат планети потеплішає приблизно на 3,2ºС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки збитків отримав клімат Європи за 40 років.

Також вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими.

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