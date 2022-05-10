Фахівці NASA спрогнозували, від чого може загинути Земля

Геофізики NASA прогнозують, що Землю може спіткати така ж доля, як і Венеру

Фахівці з Центру космічних польотів Годдарда NASA з'ясували, що причиною перетворення Венери на «суцільне пекло» стали вулкани. Ця ж доля неодноразово загрожувала Землі та може спіткати її у майбутньому. Про це пише Daily Mail.

Геофізики вивчили наслідки виникнення великих магматичних провінцій, що становлять великі поклади вивержених магмою порід. Зазначається, що вони зустрічаються по всій планеті та утворюються внаслідок розриву земної кори. За її формування у повітря Землі викидається дуже багато парникових газів.

Формування однієї провінції може тривати близько п'яти мільйонів років, і протягом усього цього періоду вона негативно впливає на клімат. Навіть таке утворення може призвести до незворотного парникового ефекту, такого ж, як колись на Венері.

На думку вчених, зроблену під час вивчення геологічних даних, можливі також численні виникнення магматичних провінцій.

Вони констатували, що Землі досі вдавалося уникнути долі Венери, але, в принципі, такий розвиток подій можливий.

Нагадаємо, астрономи показали, який вигляд має зірка після вибуху. Раніше космічний апарат сфотографував ураган у вигляді піци.