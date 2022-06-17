Реакція Макрона, Шольца та Зеленського на гул в небі розсмішила соцмережі (фото)

Макрон та Шольц злякалися несподіваного гулу в небі над Києвом

Зеленський жодним чином не відреагував на вже звичні для нього звуки й удав ніби нічого і не відбувається

Під час пресконференції європейських лідерів у Києві, 16 червня, у небі з'явився незрозумілий гул. У соціальних мережах користувачі вже показали фото реакції на нього президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца й українського лідера Володимира Зеленського. Відповідні фото опублікував фотограф Ян Доброносов у Facebook.

На фото видно, що і Макрон і Шольц здивовані та насторожені несподіваним звуком. Обоє лідерів намагалися знайти в небі джерело звуку.

В той час президент України Володимир Зеленський жодним чином не відреагував на вже звичні для нього звуки й удав ніби нічого і не відбувається.

У коментарях користувачі соцмереж відреагували на різні реакції лідерів.

Також розвеселили соцмережі синхронні дії Макрона та Шольца, які одночасно пили воду на пресконференції.

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Італії Маріо Драгі приїхали 16 червня до української столиці вперше з початку російської «спецоперації». Згодом до до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

У Ірпені політики не змогли стримати емоцій від побаченого на Київщині.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Також Макрон написав шість твітів українською мовою.

Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

Президент Володимир Зеленський назвав візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва історичним для України, оскільки наша держава відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав.



