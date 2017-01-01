Балух після звільнення з кримського СІЗО: маленька перемога вже є

Кримський політв’язень все ж незадоволений рішенням суду щодо перебування під домашнім арештом

Український активіст Володимир Балух після виходу з будівлі «суду» в анексованому Росією Криму, який замінив йому тримання під вартою на домашній арешт, висловив невдоволення рішенням суддів, але при цьому назвав його «маленькою перемогою». Про це повідомляє «Радіо Свобода». «Ну це маячня,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Балух

Кримський політв’язень все ж незадоволений рішенням суду щодо перебування під домашнім арештом

Український активіст Володимир Балух після виходу з будівлі «суду» в анексованому Росією Криму, який замінив йому тримання під вартою на домашній арешт, висловив невдоволення рішенням суддів, але при цьому назвав його «маленькою перемогою».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ну це маячня, звичайно. Ви уявіть, мати буде гній кидати, господарством управляти, а я буду в будинку сидіти. Тому що мені заборону наклали ... буду тільки в будинку перебувати. Ми, звичайно, будемо оскаржувати це все. А взагалі, перебір це (рішення суду – ред.) має. Хоча маленька перемога вже є», – сказав Балух 1 грудня після виходу з будівлі «Роздольненського суду» анексованого Криму.

На питання кореспондента, який стан здоров’я Балуха, той коротко відповів: «Жити будемо. Нормально все. Переживемо».

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю «Роздольненський районний суд» у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою.

Нагадаємо, 10 листопада Балуха відвезли в Центральну районну лікарню Роздольненського району із залу суду.

Правозахисники були дуже занепокоєні станом здоров’я політв'язня Балуха.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.