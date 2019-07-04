Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ



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Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів

Балух не має наміру припиняти голодування до виконання його вимог

Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у російській тюрмі, вважає обмін єдиним шансом вийти живим з колонії.

Про це йдеться у листі політв’язня до координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, повідомляють «Крим.Реалії».

«У сформованих обставинах я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як ви розумієте, немає жодної надії. Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим, вважаю обмін», — написав Балух.

27 червня Володимир Балух оголосив сухе голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч з консулом України.

28 червня його відвідала адвокат Дінзе, а український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови його утримання і забезпечити йому зустріч з консулом України.

Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, у цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, в знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.