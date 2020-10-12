Бангладеш вводить смертну кару за зґвалтування



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Активісти заявляють, що в минулому році було зареєстровано близько 5400 випадків зґвалтування

Останні кілька днів країну охопили протести проти високого рівня сексуального насильства стосовно жінок

У Бангладеш вводять смертну кару за зґвалтування. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міністр юстиції Анісул Хак заявив, що у вівторок президент країни видасть відповідний указ.

Минулого тижня в Бангладеш почався масовий протест після того, як в соціальних мережах поширили відео про жорстокий напад банди на жінку.

Демонстранти несли таблички з написами «Вішати ґвалтівників», «Ніякого помилування ґвалтівникам». У столиці Дацці протестувальники встановили імітацію шибениці.

Активісти заявляють, що в минулому році було зареєстровано близько 5400 випадків зґвалтування.

Розслідування Національної комісії з прав людини Бангладеш показало, що жінка на відео, на яку напали в південно-східному районі Ноакхалім, неодноразово піддавалася зґвалтування. Після появи відео заарештували вісім осіб.

Реагуючи безпосередньо на протести, уряд вирішив внести зміни до законодавства шляхом постанови. Оскільки парламент не засідає – буде прийнятий закон.

Нагадаємо, що в Ізраїлі чоловік зґвалтував і двічі намагався вбити туристку з України.