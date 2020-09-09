Зґвалтування в поліції Кагарлика: у справі четверо підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділку поліції пройшли переатестацію 148 поліцейських

У ДБР повідомили деталі розслідування справи про тортури в поліції Кагарлика

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

Про це йдеться у відповіді територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, на запит Радіо Свобода.

«У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На даний час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів», – сказано в відповіді.

У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.