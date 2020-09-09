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    Зґвалтування в поліції Кагарлика: у справі четверо підозрюваних

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    <span>Після зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділку поліції пройшли переатестацію 148 поліцейських&nbsp;</span> - Зґвалтування в поліції Кагарлика: у справі четверо підозрюваних
    Після зґвалтування жінки у Кагарлицькому відділку поліції пройшли переатестацію 148 поліцейських 

    У ДБР повідомили деталі розслідування справи про тортури в поліції Кагарлика

    У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

    Про це йдеться у відповіді територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, на запит Радіо Свобода.

    «У кримінальному провадженні призначено близько 50 експертиз різної складності. На даний час отримано висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького ВП до вчинених ними злочинів», – сказано в відповіді.

    У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним працівникам поліції та відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку статті 290 КПК України заплановане після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

    Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

    Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

    Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

    Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

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