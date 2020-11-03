Банки знизили ставки по довгострокових депозитах у гривні

Водночас зросли ставки для депозитів у євро

Протягом останніх двох тижнів відсоткові ставки в українських банках зросли для депозитів у євро, однак для гривневих і доларових заощаджень ставки переважно продовжили знижуватися.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений LIGA.net.

Так, середні ставки за безстроковими вкладами в гривні як і раніше знаходяться на рівні 4,43% річних. Вклади терміном до місяця подорожчали на 0,06 відсоткового пункту - до 6,18% річних. Середня ставка по депозитах на період від місяця до трьох зросла на 0,01 п.п. і становить 6,04% річних.

У той же час прибутковість гривневих депозитів на термін від трьох місяців і від шести місяців знизилася на 0,02 п.п. - до 7,34% і 7,78% відповідно. Вклади періодом понад рік знизили вартість на 0,03 п.п. - до 7,79% річних.

Для вкладів в доларах США без змін залишилися ставки за безстроковими заощадженнями (0,42%) і на термін менше місяця (0,56%). Депозити на період від місяця до трьох подорожчали на 0,03 п.п. - до 0,88% річних. При цьому знизилася середня ставка для термінів від трьох місяців до півроку (на 0,01 п.п. - до 0,84%). Вклади на термін від півроку до року подешевшали на 0,02 п.п. - до 1,13% річних. Заощадження терміном понад рік скинули 0,03 п.п. і надають прибутковість в 1,65% річних.

Ставки за вкладами в євро не зазнали змін для безстрокових заощаджень (0,17%), для термінів менше місяця (0,31%) і більше року (1,02%). Вклади на період від місяця до трьох подорожчали на 0,03 п.п. - до 0,57% річних. Прибутковість депозитів терміном від трьох місяців до півроку зросла на 0,01 п.п. - до 0,83% річних. Заощадження на терміни від півроку до року набрали 0,02 п.п. і пропонують 0,89% річних.