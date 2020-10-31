У Нацбанку пояснили, чому депозити в банках зросли майже на 20%

З початку 2020 року в умовах коронакризи депозити в банківській системі України зросли на 18,4%

За співвідношенням до ВВП за кілька місяців депозити в банківській системі відновилися до рівня початку 2017 року

Рівень та динаміка валових національних заощаджень визначають можливості економічних суб’єктів вкладати кошти в ті чи інші види фінансових і нефінансових активів, включаючи банківські депозити.

Про це повідомив у Facebook голова ради Нацбанку Богдан Данилишин

За його словами, однак приріст депозитів у банках може відбуватися і під дією тимчасових чинників короткострокового характеру, які не пов’язані із формуванням «валових національних заощаджень».

Так, з початку 2020 року в умовах коронакризи депозити в банківській системі України зросли на 18,4%, і основною складовою такого зростання були депозити до запитання, які збільшились на 25,4%.

Данилишин додав, що за співвідношенням до ВВП за кілька місяців депозити в банківській системі відновилися до рівня початку 2017 року.

Чинниками зазначеного зростання банківських депозитів стали:

витрачання накопичених раніше заощаджень населення на цілі споживання і їх осідання на розрахункових рахунках інших юридичних чи фізичних осіб;

девальвація гривні і пов’язана з нею переоцінка валютної складової грошової маси;

розпродаж складських залишків товарів без здійснення аналогічних витрат на їх поповнення з імпортних поставок;

результати детінізації в сфері боротьби з «скрутками» при сплаті ПДВ;

економічна невизначеність, що утримувала окремих суб’єктів від необов’язкових трат.

Тобто, усі фактори, що спричинили зростання банківських заощаджень поточного року не були пов’язані із процесами природнього формування заощаджень як результату звичайної економічної діяльності, додав голова ради Нацбанку.

Він також вказав на те, що нинішній рівень заощаджень України різко контрастує з показниками інших країн світу. В середньому по країнах з ринками, що формуються, частка ВВП, що спрямовується на валові заощадження економіки досягає 32% ВВП (в т.ч. в Європі – 24% ВВП). Тобто, в Україні рівень заощаджень на 10 відсоткових пунктів ВВП відстає від рівня європейських країн з ринками, що формуються, і на 17 відсоткових пунктів від країн з ринками, що формуються, в цілому.

На думку Данилишина, майбутні перспективи України невтішні. МВФ очікує, що в найближчі 5 років середній приріст заощаджень України становитиме лише 11% ВВП на рік.

З його слів, проблематика заощаджень в Україні пов’язана не з формами їх утримання чи перерозподілом наявних мізерних ресурсів, а з досягненням прийнятного рівня самих заощаджень, як результату розширення економічної активності та зростання сум доходів економічних суб’єктів.

«Стратегічним пріоритетом України має бути створення дієвих інститутів та економічних механізмів для зростання і розвитку, а не намагання й надалі стискати і скорочувати «надмірний» попит, «зайву» ліквідність, «надлишкові» бюджетні витрати.

Фіскальні та монетарні стимули, заходи державної структурної та інвестиційної політики, зовнішньоторгівельна політика та інші опції політики повинні бути реалізовані з орієнтацією на нарощування інвестицій в основний капітал та розвиток внутрішнього ринку. Запуск механізмів, які в змозі кардинально покращити процес економічного відтворення оздоровить процес формування національних заощаджень, а отже і створить основи стійкого економічного розвитку в майбутньому» – зазначив Данилишин.

До слова, прибутковість банків від початку року зменшилася на понад 20%.