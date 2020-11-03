Державний «Укргазбанк» отримав нового голову правління

Остаанні п'ять років Кравець обіймав посаду першого заступника голови правління «Укргазбанку»

Наглядова рада «Укргазбанку» вирішила призначити Андрія Кравця головою правління банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Наглядова рада переконана, що призначення А.Кравця дозволить забезпечити безперервне продовження успішної діяльності банку та сприятиме подальшій консолідації позицій «Укргазбанку» як одного з лідерів українського банківського сектору», - йдеться у повідомленні.

У банку додали, що протягом останніх п’яти років Андрій Кравець обіймав посаду першого заступника голови правління «Укргазбанку» та виконував обов'язки голови правління з липня цього року.

«Пан Кравець продовжуватиме виконувати обов'язки голови правління банку до погодження його кандидатури Національним банком України», - пояснили у фінустанові.

Андрій Кравець народився у 1963 році. У 1985 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, спеціальність – «інженер-економіст». У 1992 - Вищу школу комерції (м. Тулуза, Франція), спеціальність – «фінанси підприємства»; У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет, здобув ступінь «магістр фінансів». З жовтня 2006 року по грудень 2007 року працював заступником міністра фінансів України; ще раз заступником міністра фінансів Кравець працював з березня 2009 року по лютий 2011 року. Потім був заступником голови правління ПАТ «ВТБ Банк», української дочки російського банку, який тепер перебуває під санкціями через агресію РФ в Україні. Із 15 квітня 2015 року – член правління АБ «Укргазбанк»; перший заступник голови правдіння банку. Із 17 липня 2020 року виконував обов'язки голови правління АБ «Укргазбанк».

Нагадаємо, у липні наглядова рада «Укргазбанку» припинила повноваження голови правління Кирила Шевченка, який став головою НБУ, в.о. голови правління банку призначили Андрія Кравця.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного «Укргазбанку» Кирила Шевченка головою Нацбанку.