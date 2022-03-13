Росіянка, що живе у Києві, порвала російський паспорт (відео)

Два тижні під обстрілами кожного змусять переосмислити життя

Київ вже більше двох тижнів живе під загрозою обстрілів з боку окупантів. Усі, хто зараз живе у столиці, чітко знають, хто їх ворог.

Як пише радник міністра МВС, Антон Геращенко, навіть місцеві росіяни все чудово розуміють.

«Громадянка Росії, Кудерська Наталія Євгенівна, яка живе у Києві другий тиждень у бомбосховищі, порвала свій паспорт зі словами – «Прощай немытая России, страна рабов, страна Господ».

Вона отримає громадянство України, як і інші росіяни, яким соромно та боляче за те, що робиться зараз у Росії, яка стала фашистською державою» повідомив Геращенко.

Відзначимо, що жінку умовно можна вважати росіянкою, адже вона живе у Києві вже 30 років.

Нагадаємо, росіянка Наталія, яка живе в Гостомелі Київської області, вирішила звернутися до Путіна з цього приводу.

«Таких сволочів, як вони, я у своєму житті ще не бачила! І я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене «захищати». Я їх просила про це?» – висловила обурення мешканка Гостомелю.