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    Росіянка, що живе у Києві, порвала російський паспорт (відео)

    Скоро більшість росіян пожалкує про своє громадянство - Росіянка, що живе у Києві, порвала російський паспорт (відео)
    Скоро більшість росіян пожалкує про своє громадянство
    скріншот з відео

    Два тижні під обстрілами кожного змусять переосмислити життя

    Київ вже більше двох тижнів живе під загрозою обстрілів з боку окупантів. Усі, хто зараз живе у столиці, чітко знають, хто їх ворог.

    Як пише радник міністра МВС, Антон Геращенко, навіть місцеві росіяни все чудово розуміють.

    «Громадянка Росії, Кудерська Наталія Євгенівна, яка живе у Києві другий тиждень у бомбосховищі, порвала свій паспорт зі словами – «Прощай немытая России, страна рабов, страна Господ».

    Вона отримає громадянство України, як і інші росіяни, яким соромно та боляче за те, що робиться зараз у Росії, яка стала фашистською державою» повідомив Геращенко.

    Відзначимо, що жінку умовно можна вважати росіянкою, адже вона живе у Києві вже 30 років.

    Нагадаємо, росіянка Наталія, яка живе в Гостомелі Київської області, вирішила звернутися до Путіна з цього приводу.

    «Таких сволочів, як вони, я у своєму житті ще не бачила! І я ніколи не могла подумати про те, що вони приїдуть мене «захищати». Я їх просила про це?» – висловила обурення мешканка Гостомелю.

    Теги: Київ війна паспорт громадянство #stoprussia
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    Росіянка, що живе у Києві, порвала російський паспорт (відео)