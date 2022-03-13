«Гнила російська імперія розпадеться як уран-235». Працівник Хмельницької АЕС звернувся до окупантів

В Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Хмельницькі атомники висловили підтримку персоналу Запорізьської АЕС, який перебуває у заручниках російських солдатів

Начальник зміни блоку Хмельницької атомної електростанції Анатолій Новак записав звернення до окупантів, котрі тримають у заручниках персонал Запорізьської АЕС. Відповідне відео опубліковано на сторінці Хмельницької АЕС.

«Бидло, котре не здатне змінити свою владу, стріляє сьогодні в пологові будинки, житлові квартали, вбиває жінок та дітей, погрожує ядерною катастрофою… Залишки путліревської армії незабаром тікатимуть з нашої землі, як тікали свого часу фашисти. Це останній етап розпаду гнилої російської імперії, який розпадеться як уран-235 під дією теплого нейтрона», – наголосив Анатолій Новак.

Працівник Хмельницької АЕС висловили підтримку персоналу Запорізьської АЕС, заявивши, що з ними весь український народ та наша армія.

«Залякування ядерних терористів робить нас лише сильнішими і згуртованішими. Вірте у нашу перемогу, яка з кожним день усе ближче», – заявив начальник зміни блоку ХАЕС.

Як відомо, в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.