Банкова запевнила, що локальні локдауни працюють

Впровадження серйозних обмежень дало перші позитивні результати

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко переконаний, що впровадження жорстких локдаунів по областях працює і дозволяє не зупинятися одразу всій країні. Про це інформує Укрінформ.

«Щодо локдаунів, як уже казали, ми йдемо місцевими локдаунами, окремими територіями, окремими областями. Цей приклад допомагає не зупинитись усій країні загалом. Є червоні зони в деяких областях, це не означає, що на Харківщині чи в іншій області, де ще зелена або помаранчева зона, треба вводити локдаун. Ми йдемо все ж таки локальними нокдаунами», – сказав Тимошенко.

Політик охарактеризував Івано-Франківщину, де близько місяця тому було запроваджено «червону зону».

«Усе ж таки регіональні локдауни працюють», – вважає заступник керівника ОП.

Крім того, Тимошенко запевнив, що пришвидшуються темпи вакцинування населення та очікуються поставки нових вакцин проти COVID-19 в Україну.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 квітня, зареєстровано 19 893 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість підтверджених випадків у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Додамо, що в Україні надлишкова смертність, яка є найбільш об’єктивним показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Сполучених Штатах і Європейському Союзі. І нещодавно вона досягла максимальних показників від початку пандемії.