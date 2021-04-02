«Чергова вигадка України». РФ назвала фейком інформацію про стягування військ

Росія запевняє, що не зацікавлена у військовому конфлікті з Україною

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що інформація про стягнення військ до українського кордону – чергова вигадка. Про це сказав заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, повідомляють російські ЗМІ.

Руденко запевняє, що Москва не зацікавлена у військовій конфронтації.

«Я впевнений, що всі розмови про якийсь майбутній конфлікт України з Росією - це приклад чергового фейку, який поширюють в першу чергу українська влада. Росія не зацікавлена в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому», – сказав Руденко.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.