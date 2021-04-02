Від коронавірусу помер колишній голова Херсонської обладміністрації
Харківські депутати нехтують карантинними обмеженнями
2 квітня помер колишній голова Херсонської обласної ради (1990 – 1994 роки), ексголова Херсонської обласної державної адміністрації (1997 – 1998 роки), депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання Михайло Кушнеренко.
Про це в ході засідання міської ради повідомив депутат Ігор Житченко.
За інформацією видання «Мост», Кушнеренко помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Сьогодні на засіданні Херсонської міської ради присутні вшанували пам'ять Кушнеренка хвилиною мовчання.
За даними журналіста Сергія Нікітенка, у залі 80% депутатів без захисних масок.