Від коронавірусу помер колишній голова Херсонської обладміністрації

Харківські депутати нехтують карантинними обмеженнями

2 квітня помер колишній голова Херсонської обласної ради (1990 – 1994 роки), ексголова Херсонської обласної державної адміністрації (1997 – 1998 роки), депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання Михайло Кушнеренко.

Про це в ході засідання міської ради повідомив депутат Ігор Житченко.

За інформацією видання «Мост», Кушнеренко помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Сьогодні на засіданні Херсонської міської ради присутні вшанували пам'ять Кушнеренка хвилиною мовчання.

За даними журналіста Сергія Нікітенка, у залі 80% депутатів без захисних масок.

Михайло Кушнеренко народився у 1938 році в селі Строганівка Чаплинського району Херсонської області.

Після закінчення Херсонського сільськогосподарського інституту був головним агрономом у радгоспі «Новомаячківський» Цюрупинського району, пізніше – головою колгоспу у тому ж районі, у 1979 році – першим секретарем Великоолександрівського райкому партії. У 80-90-х роках працював на керівних посадах у державних та громадських організаціях Херсонської області.

Останнім часом Кушнеренко проводив активну громадську діяльність на посаді першого віце-президента громадської організації «Міжнародне об’єднання «Земляцтво Херсонщини», був радником голови Херсонської обласної ради з питань агропромислового розвитку на громадських засадах.