Карантин в Одесі: містяни влаштували автопробіг на підтримку підприємців

До акції приєдналися 5 автівок та 15 людей

На автівках учасників автопробігу були наліпки з написами «Сиди вдома сам», «Досить годувати олігархів»

Мешканці Одеси влаштували автопробіг та вимагали виплати компенсацій підприємцям та зниження тарифів на комунальні послуги. Про це повідомляє «Суспільне».

Організаторами акції виступили представники громадської організації «Об'єднана сила середнього бізнесу України» та Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України.

На автівках учасників автопробігу були наліпки з написами «Сиди вдома сам», «Досить годувати олігархів» тощо.

Колона автівок стартувала з проспекту Небесної Сотні. Завершити маршрут учасники планують біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

За словами представника поліції діалогу Олександра Тимченка, до акції приєдналися 5 автівок та 15 людей.

Прессекратарка Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України Юлія Златіна пояснила, що автопробіг влаштували на підтримку бізнесу.

«Я здаю в оренду житлову нерухомість, мої КВЕДи не підлягають компенсації. Піднімати чи вимагати орендну плату від орендаторів неможливо, бо ми зберігаємо гарні відносини, людина платить стільки, скільки може. А не скільки це коштує», – наголосила Юлія.

Також учасники підготували звернення до голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького. Зокрема мітингарі вимагають реалізувати їхні права на працю та справедливі тарифи. Крім того люди звернулися до ОДА, аби там зупинили «вибірковий нокдаун» та дозволили роботу ринків.

Тим часом, лабораторно підтверджено 1608 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 1 квітня.