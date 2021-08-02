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    Батька відомого співака засудили за корупцію

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    Федичка звинувачують у тому, що він отримав хабар від засновника компанії &laquo;Сател Україна&raquo; Віталія Верещинського - Батька відомого співака засудили за корупцію
    Федичка звинувачують у тому, що він отримав хабар від засновника компанії «Сател Україна» Віталія Верещинського
    Фото з відкритих джерел

    Фурдичка засудили до восьми років позбавленні волі з конфіскацією майна

    Вищий антикорупційний суд визнав винним в одержанні і вимаганні неправомірної вигоди ексдиректора Інституту агроекології і природокористування НААН України Ореста Фурдичка, який є батьком відомого співака Андрія Князя. Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

    Фурдичка засудили до восьми років позбавленні волі з конфіскацією майна. Відповідне рішення 30 липня ухвалила колегія суддів ВАКС.

    «Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками строком на три роки та конфіскацією майна», – інформує прокуратура.

    У САП повідомили, що вказаний вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів до апеляційної палати ВАКС.

    Відомо, що 30 грудня 2017 року НАБУ і САП затримали директора Інституту агроекології Фурдичка.

    Фурдичка звинувачують у тому, що він вимагав та отримав хабар від засновника компанії «Сател Україна» Віталія Верещинського за нерозірвання договору спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

    В обвинувальному акті йдеться про те, що у своєму службовому кабінеті Фурдичко озвучив Верещинському вимогу хабара в сумі $500 тис. за уникнення ризику розірвання договору з ініціативи Інституту та неперешкоджання виконанню умов договору.

    Він нібито сказав Верещинському, що вже знайшов інших забудовників і в разі відмови заплатити гроші договір буде розірвано на вимогу Інституту.

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    Теги: прокуратура суд хабар
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    Батька відомого співака засудили за корупцію