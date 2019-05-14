Байден назвав «неприйнятною» відправку адвоката Трампа Джуліані в Україну



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Колишній віце-президент США Джо Байден

За словами Байдена, «неприйнятно відправляти свого адвоката до іноземного уряду, щоб намагатися примусити їх робити щось безпідставне»

Колишній віце-президент США, один із кандидатів у президенти Джо Байден вважає «неприйнятними» наміри адміністрації Трампа відправити його адвоката Руді Джуліані в Україну для обговорення політичних питань.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу WMUR9.

«Це у стилі Джуліані і нинішньої адміністрації. Це неприйнятно. Навіть якщо не пов'язувати це зі мною, просто неприйнятно відправляти свого адвоката до іноземного уряду, щоб намагатися примусити їх робити щось безпідставне», - зауважив Байден.

Про бізнес свого сина Хантера Байдена в Україні, щодо якого Джуліані нібито планував говорити з новообраним президентом Володимиром Зеленським, екс-віце-президент сказав, що ані він, ані його син не робили нічого незаконного й узагалі ніколи не обговорювали це питання.

«Всі публікації вказували на те, що не було жодного факту, який свідчив би про недоречні дії з боку мого сина», - сказав Джо Байден.

Він додав, що Хантер не контактував у бізнесових справах ні з ним, ні з будь-ким в адміністрації.

До слова, народний депутат Сергій Лещенко поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.

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Джерело: Укрінформ