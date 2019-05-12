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    Лещенко проситься в камеру до Манафорта

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    Лещенко розказав, що &laquo;вже навіть складають анекдоти&raquo; щодо його можливого втручання у вибори в США - Лещенко проситься в камеру до Манафорта
    Лещенко розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США

    Лещенко розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США

    Народний депутат Сергій Лещенко у себе на сторінці у Facebook поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

    «Якщо що, відразу прошу посадити мене в камеру до Манафорта (політтехнолога Трампа, екс-консультанта президента-втікача Віктора Януковича, фігуранта «чорної бухгалтерії Партії регіонів», - «Главком»), запишу нарешті з ним інтерв'ю. Тим більше, кажуть, сидить він у козирній в'язниці з послабленими заходами безпеки, телевізором і килимом на підлозі.

    Лещенко також розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США.

    «Сьогодні прочитав такий: «Зустрічаються якось Руді Джуліані і Сергій Лещенко.

    - Сергію, у мене для тебе дві новини - хороша і погана, з якою почати?

    - З поганої.

    - Ти сядеш до в'язниці.

    - А хороша?

    - Сидіти ти будеш в США».

    Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти. Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.

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