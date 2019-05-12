Лещенко проситься в камеру до Манафорта



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Лещенко розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США

Лещенко розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США

Народний депутат Сергій Лещенко у себе на сторінці у Facebook поскаржився, що його «призначили у «вороги Трампа» - президента США.

«Якщо що, відразу прошу посадити мене в камеру до Манафорта (політтехнолога Трампа, екс-консультанта президента-втікача Віктора Януковича, фігуранта «чорної бухгалтерії Партії регіонів», - «Главком»), запишу нарешті з ним інтерв'ю. Тим більше, кажуть, сидить він у козирній в'язниці з послабленими заходами безпеки, телевізором і килимом на підлозі.

Лещенко також розказав, що «вже навіть складають анекдоти» щодо його можливого втручання у вибори в США.

«Сьогодні прочитав такий: «Зустрічаються якось Руді Джуліані і Сергій Лещенко.

- Сергію, у мене для тебе дві новини - хороша і погана, з якою почати?

- З поганої.

- Ти сядеш до в'язниці.

- А хороша?

- Сидіти ти будеш в США».

Лещенко також підкреслив, що, на його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти. Водночас сам адвокат Трампа Джуліалі ворогом США вважає Лещенка.