Посол: Берлін не дозволить, аби «Північний потік – 2» став зброєю проти Києва

Посол Німеччини в Україні сподівається, що після запуску «Північного потоку – 2» Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу, оскільки зацікавлена в його продажах

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен визнала, що «Північний потік – 2»для України є «дуже великою проблемою», пише журнал НВ.

«Я це завжди знала і бачила весь цей час, до того ж добре розумію українську позицію. Але треба дивитися на реалії. Цей проєкт почався на приватному рівні без німецьких державних коштів, без гарантій, і на сьогодні він майже добудований», – констатувала Фельдгузен.

Коментуючи ризики запуску газопроводу для України, вона відзначила, що в нещодавніх американсько-німецьких домовленостях «досить чітко написано, чого ми хочемо досягти і як ми маємо захистити Україну». Насамперед йдеться про продовження дії попередньої угоди Нафтогазу з Газпромом на транзит газу через Україну ще на 10 років, нагадала амбасадорка.

Вона також висловила сподівання, що Росія не використовуватиме паливо як засіб шантажу, оскільки «Газпром зацікавлений продати свій газ».

«У Німеччині з’являється дедалі більше відновлюваної енергії. І наша мета – таки стати незалежними від цих старих енергій та їх постачальників. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів попри політичні або їх не задоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати кожен день над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не лише транзитною країною», – додала дипломатка.

Нагадаємо, раніше у бесіді з Главкомом, дипломатка висловилася про ситуацію з російським газом та про підтримку України.