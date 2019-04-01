Берлін паралізований через страйк, зупинився весь громадський транспорт
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Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують
В Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.
Про це повідомляє Tagesspiegel.
Страйк проводять співробітники Берлінського транспортного товариства BVG. Вони відгукнулись на заклик профспілки Verdi і вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.
Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують. Люди пересуваються пішки та на велосипедах, дехто вирішив працювати з дому.
Страйк не поширюється на міську швидкісну залізницю S-Bahn та регіональні потяги, які не обслуговуються BVG, тому пасажири можуть ними користуватись.
З суттєвими складнощами зіткнулись люди, які прямують до та з аеропортів Берліна. Особливо – до летовища Тегель, куди складно дістатися без транспорту BVG.
Служба берлінського аеропорту організувала нерегулярні шатли для бажаючих. Попри це, пасажирам рекомендували врахувати обставини та планувати більше часу на мандрівку.
Джерело: Європейська правда