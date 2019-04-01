Берлін паралізований через страйк, зупинився весь громадський транспорт



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Фото: Jörn Hasselmann

Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують

В Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

Страйк проводять співробітники Берлінського транспортного товариства BVG. Вони відгукнулись на заклик профспілки Verdi і вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують. Люди пересуваються пішки та на велосипедах, дехто вирішив працювати з дому.

Страйк не поширюється на міську швидкісну залізницю S-Bahn та регіональні потяги, які не обслуговуються BVG, тому пасажири можуть ними користуватись.

З суттєвими складнощами зіткнулись люди, які прямують до та з аеропортів Берліна. Особливо – до летовища Тегель, куди складно дістатися без транспорту BVG.

Служба берлінського аеропорту організувала нерегулярні шатли для бажаючих. Попри це, пасажирам рекомендували врахувати обставини та планувати більше часу на мандрівку.

Джерело: Європейська правда