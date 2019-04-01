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    Берлін паралізований через страйк, зупинився весь громадський транспорт

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    Берлін паралізований через страйк, зупинився весь громадський транспорт
    Фото: Jörn Hasselmann

    Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують

    В Берліні через попереджувальний страйк 1 квітня зупинився громадський транспорт.

    Про це повідомляє Tagesspiegel.

    Страйк проводять співробітники Берлінського транспортного товариства BVG. Вони відгукнулись на заклик профспілки Verdi і вимагають підвищення зарплат і поліпшення умов праці.

    Метро, автобуси та трамваї у понеділок в Берліні не курсують. Люди пересуваються пішки та на велосипедах, дехто вирішив працювати з дому.

    Страйк не поширюється на міську швидкісну залізницю S-Bahn та регіональні потяги, які не обслуговуються BVG, тому пасажири можуть ними користуватись.

    З суттєвими складнощами зіткнулись люди, які прямують до та з аеропортів Берліна. Особливо – до летовища Тегель, куди складно дістатися без транспорту BVG.

    Служба берлінського аеропорту організувала нерегулярні шатли для бажаючих. Попри це, пасажирам рекомендували врахувати обставини та планувати більше часу на мандрівку.

    Джерело: Європейська правда

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