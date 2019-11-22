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    Берлусконі впав і потрапив до лікарні через любителів селфі

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    Сільвіо Берлусконі впав і потрапив до лікарні - Берлусконі впав і потрапив до лікарні через любителів селфі
    Сільвіо Берлусконі впав і потрапив до лікарні

    Політика відвезли в міланську лікарню на обстеження: він отримав забій і гематому

    Італійський політик Сільвіо Берлусконі впав і потрапив до лікарні через любителів селфі в Хорватії.

    Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

    Лідер партії «Вперед, Італія» впав і отримав травму. Це сталося після того, як він спробував зробити селфі на саміті Європейської народної партії (ЄНП) в хорватському Загребі. Політика відвезли в міланську лікарню на обстеження: він отримав забій і гематому. Інших серйозних травм у нього немає.

    Про всяк випадок політика залишать в лікарні на вихідні.

    «Так, це банальний забій. Але, знаєте, навіть політ метелика в Китаї викликає цілий ураган в Техасі», - прокоментував ситуацію представник партії «Вперед, Італія».

    Він також додав, що після огляду Берлусконі все ж повернувся на саміт ЄНП у відповідності зі своїм графіком.

    Сільвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра Італії в 1994-1995, 2001-2006 і 2008-2011 роках. У 2010-му в відношенні нього було розпочато розслідування у «справі Рубі», в рамках якого прем'єр звинувачувався в сексуальних відносинах з неповнолітньою. У 2015-му суд виправдав Берлусконі, але це справа коштувала йому посади глави уряду.

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