Поразка «міністра-путініста» в Італії. Вибори відміняються друзі кремля

Маттео Сальвіні і Володимир Путін фото з відкритих джерел

Про політичну кризу в Італії

Політична криза в Італії, спричинена діями міністра внутрішніх справ та віце-прем’єра Маттео Сальвіні, відомого своїми ультраправими настроями та дружбою з Володимиром Путіним, здається, закінчилося. Популістський рух «П’ять зірок» зміг домовитися про новий склад уряду з соціал-демократами, а це означає, що нових виборів в Італії не буде, а «міністра-путініста» Маттео Сальвіні викидають із влади.

Будь-якому політологу світу чудово відоме визначення - «італійський феномен». Він полягає в тому, що Італія, яка є однією з найрозвинутіших економік світу (офіційно належить до клубу так званої «Великої Сімки»), водночас залишається країною з однією з найнестабільніших політичних систем. Протягом 74 років, які минули з моменту завершення Другої Світової війни, в цій державі змінили один одного аж цілих 65 урядів – більше, ніж в будь-яких двох країнах Євросоюзу, разом узятих.

Останній уряд, очолюваний безпартійним Джузеппе Конте, який почав свою роботу лише двома місяцями більше, ніж рік тому, 1 червня 2018 року, на початку серпня цього року також припинив свою діяльність. Сталося це тому, що правопопулістська партія Lega Nord, яку очолює Маттео Сальвіні, відмовилася співпрацювати партнером по коаліції – лівопопулістським рухом «П’ять зірок».

«Бумеранг» повертається

Ця відмова була розрахованою: лідери «Ліги», Маттео Сальвіні, спровокував в себе в країні антіемігрантські виступи, піднявши рейтинг своєї партії, після чого «кинув» своїх партнерів по коаліції, розраховуючи на те, що дострокові вибори на вершині популярності її партії дадуть йому можливість правити Італією одноосібно або, принаймні, як «старшому» партнерові в новій коаліції з давніми союзниками – неофашистською партією «Італійські браття» та партією «Вперед, Італія» колишнього прем’єра Сільвіо Берлусконі. Можна згадати, що на минулорічних виборах «П’ять зірок» отримали 32% голосів, а «Ліга» - лише 17%, а опитування, які проводилися на початку серпня, давали партії Сальвіні 34-36%.

Втім, не так сталося, як гадалося. «П’ять зірок» змогли в середу домовитися про співробітництво з італійськими соціал-демократами (Демократична партія або PD) і тепер останні готові увійти до складу уряду все того ж Джузеппе Конте. Італійський прем’єр вкрай обурився діями «Північної ліги» й заявив, що двері до влади будуть зачинені перед Маттео Сальвіні, допоки він, Джузеппе Конте, залишатиметься на чолі уряду, оскільки «Сальвіні порушив обіцянку, яку дав під час формування уряду – що всі розбіжності мають обговорюватися та вирішуватися в дусі доброзичливого співробітництва з партнерами».

Сенатор від Демократичної партії, екс-прем’єр Італії Маттео Ренци в інтерв’ю газеті Il Giornale підкреслив: «Останні кілька тижнів показали, що він (Сальвіні) провалився, як лідер. Він все зробив неправильно й той, хто робить такі помилки, має йти в відставку, якщо він – людина честі».

Лідер «Ліги Півночі» Маттео Сальвіні (фото з відкритих джерел)

Цитати з Мусолліні та футболка з Путіним

Сам Маттео Сальвіні аж ніяк не очікував такого результату. Щойно дізнавшись про те, що виборів не буде, він пообіцяв, що виведе своїх прибічників на вулиці, на «мирний протест». Проти чого саме він збирається протестувати – незрозуміло, бо, загалом, все відбувається в межах законності. Втім, Сальвіні до епатажу не звикати: він вже встиг «прославитися» в Італії багатьма зухвалими виходками. Приїхавши до Москви, він хизувався біля Кремля футболкою з зображенням Путіна. Прилетівши, всупереч українським та міжнародним законам, до окупованого російскими військами, анексованого Росією Криму, він безладно розповідав, чтому Крим має бути визнаним російським, а міжнародні санкції – скасованими. Наприкінці липня він цитував у своєму мікроблозі в «Твіттері» Беніто Мусолліні, присвятивши це шанування дню народження фашистського диктатора, а в 2014 році вихваляв «розумний суспільний устрій» Північної Кореї...

З Росією в Маттео Сальвіні взагалі – особливі стосунки. Він не приховує того, що вважає законною анексію Криму й протягом свого перебування на посаді італійського віце-прем’єра неодноразово озвучував вимоги зняти з Росії міжнародні й, зокрема, європейські санкції. «Санкції проти Росії безглузді й шкідливі, - заявив він влітку 2018 року в інтерв’ю телеканалові «Россия 24», - Крапка. Ми готові перейти від слів до справи, але ми в Європі майже одні такі: одні проти всього світу». Перебуваючи в 2014 році в Криму, Сальвіні підкреслював: «Я пишаюся тим, що я – перший європейський представник, який завітав до Криму наступного дня після референдума. Я намагаюся відкрити торговельні робочі канали для італійського бізнесу в Криму» - пообіцяв він. Після цього він їздив до Криму ще кілька разів, щоправда, ніяких «робочих» чи «торгівельних» каналів не відкрив – хіба що нелегальні.

Чиї гроші?

В 2017 році його «Ліга» підписала угоду про п’ятирічне співробітництво з партією «Єдина Росія». Деякі італійські політексперти висловлюють припущення, що «Ліга» Сальвіні може отримувати фінансування з Кремля. Втім, сам він це заперечує і поки що не попався «на гарячому» так, як попалася його подруга, лідерка французького «Національного фронту» Марін Ле Пен.

В лютому цього року журнал l’Espresso оприлюднив статтю про найближчого соратника та радника Сальвіні, Джанлуку Савоїні, який, за даними цього видання, під час минулорічного візиту Сальвіні до Москви, вів там переговори про схему, за якою одна з найбільших російських нафтових компаній мала поставити до Італії 3 мільйони тон дизельного палива з великою скидкою, після чого «перемовники» поділили б прибуток від цієї операції.

В липні ж видання BuzzFeed оприлюднило аудиозапис цих переговорів, які, як стверджується, відбулися в московському готелі «Метрополь». Щоправда, сам Сальвіні в них участі не брав.

А вже на початку серпня відомий голландський проект Bellingcat разом із своїм російським партнером The Insider та тим же BuzzFeed з’ясували, що протягом останніх років й аж до весни цього року радник Сальвіні літав до Москви хіба що не кожного місяця, причому, записи про ці подорожі залишилися в квиткових базах даних, але були видалені з російської бази даних про перетин кордону іноземцями. До кого ж так таємно та так часто навідувався Джанлука Савоїні в Москву та про що домовлявся?

Італійська прокуратура проголосила, що після цих публікацій вона почала розслідування оприлюднених в них звинувачень. Фігурантами, окрім Савоїні, стали ще два італійських учасники зустрічі в «Метрополі», юрист та фінансист, один з яких вже встиг підтвердити, що зустріч мала місце, але угоду не було вкладено.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте (в центрі)

«П’ять зірок» подорослішали?

Таким чином, в будь-якому разі, тактична поразка Маттео Сальвіні, яку італійські газети назвали вже «дурістю століття», може розцінюватися, як добра звістка для України. Сальвіні є одним з найактивніших в Європі політиків-путіністів, а його тепер вже колишні партнери, партія «П’ять зірок», незважаючи на те, що вони, принаймні вголос, також підтримують скасування санкцій, вже тричі встигли підтримати на європейському рівні їх продовження. Не кажучи вже про італійських соціал-демократів, відомих своєю підтримкою України. Тепер вони замінять в уряді Італії партію скандального віце-прем’єра.

Відсторонення Маттео Сальвіні та його Ліги від влади дає надію на те, що табір «друзів Путіна» в Європі послабшає. Залишившись при владі, популістський рух «П’ять зірок», скоріш за все, не лише продовжить підтримувати санкційний режим проти Росії, як він вже це робив, а ще й пом’якшить або навіть цілком нівелює свою проросійську риторику – цього вимагатимуть нові партнери по коаліції з Демократичної партії, яка симпатіями до Кремля ніколи не відзначалася.

Зрештою, солідарність та добрі стосунки з партнерами по Євросоюзу для будь-якої країни ЄС, також і для Італії, є набагато важливішими, ніж стосунки з Москвою.

Щодо Ліги – соціологічні опитування демонструють, що її популярність стрімко падає. Навряд чи Маттео Сальвіні зможе повторити свій успіх на наступних, регулярних виборах. Чи залишиться він в опозиції, а чи взагалі піде геть з політики – про це поки що нічого не відомо.

Борис Немировський, для «Главкома»