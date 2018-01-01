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    Безпілотник США здійснив розвідку вздовж кримського узбережжя

    Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів
    Безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk здійснив розвідку над Чорним морем уздовж берегової лінії анексованого Росією Криму. Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir в Twitter. «Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів (16 тисяч км, — ред.). Він пролетів уздовж узбережжя
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    <span>Американський&nbsp;стратегічний дрон RQ-4B</span>
    Американський стратегічний дрон RQ-4B

    Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів

    Безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk здійснив розвідку над Чорним морем уздовж берегової лінії анексованого Росією Криму.

    Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir в Twitter.

    «Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів (16 тисяч км, — ред.). Він пролетів уздовж узбережжя Криму, а також вздовж узбережжя Росії», — йдеться в повідомленні.

    Раніше, 17 лютого американський стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

    Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

    Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

    розвідка Крим США політ
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