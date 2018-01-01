Безпілотник США здійснив розвідку вздовж кримського узбережжя

Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів

Безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk здійснив розвідку над Чорним морем уздовж берегової лінії анексованого Росією Криму. Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir в Twitter. «Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів (16 тисяч км, — ред.). Він пролетів уздовж узбережжя