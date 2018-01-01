Безпілотник США здійснив розвідку вздовж кримського узбережжя
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Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів
Безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk здійснив розвідку над Чорним морем уздовж берегової лінії анексованого Росією Криму.
Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir в Twitter.
«Безпілотник здійснив політ над Чорним морем на висоті 54 тисячі футів (16 тисяч км, — ред.). Він пролетів уздовж узбережжя Криму, а також вздовж узбережжя Росії», — йдеться в повідомленні.
54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline— CivMilAir (@CivMilAir) 26 лютого 2018 р.
US Air Force
RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad
Раніше, 17 лютого американський стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення на Донбасі.
Нагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B 26 січня зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Нагадаємо, 14 січня силами АТО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.