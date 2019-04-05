Bild: Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видання: Німеччина підтримує Україну

До закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2» залишається кілька місяців, нагадує німецький таблоїд Bild.

За даними уряду ФРН, в серпні минулого року російський президент Володимир Путін пообіцяв німецькому канцлеру Ангелі Меркель не припиняти транзит газу через Україну паралельно з експлуатацією «Північного потоку-2». «У січні міністр закордонних справ Хайко Маас радів тому, що в минулому році президент Путін дав згоду на продовження транзиту природного газу через Україну», пише Bild із посиланням на конфіденційний документ МЗС ФРН (з позначкою «таємно - тільки для службового користування»), який сіє великі сумніви щодо висловлювань Ангели Меркель і Хайко Маасу».

«Щодо переговорів між Єврокомісією, Росією і Україною в ньому йдеться про те, що «Росія назвала три попередні умови для продовження транзиту газу через Україну: коригування колишнього договору на транзит газу від 2009 року; поступки України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду; припинення Україною спроб стягнути належні їй згідно з рішенням суду гроші в третіх країнах», - пише видання.

«У березні 2018 року Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав російський державний концерн «Газпром» виплатити українському державному концерну «Нафтогаз» компенсацію за недостатні обсяги транзиту газу в розмірі 2,3 млрд євро. (...) Необхідні «поступки» з боку України означають, за словами інсайдерів, ніщо інше, як вимогу до Києва відмовитися від заходів, що вживаються ним для виконання рішення суду. Говорячи простою мовою, Росія шантажує Україну на кілька мільярдів євро», - відзначає автор статті.

Джерело Bild зазначає: «Це означає, що твердження уряду ФРН про гарантію з боку Москви поставок газу паралельно з «Північним потоком-2», є внеправдивими»

«У конфіденційному документі МЗС ФРН також говориться, що «комісія в основному підтримує позицію України: попередніх умов для переговорів бути не повинно, рішення Стокгольмського арбітражного суду остаточно», - пише німецьке видання.

«Будучи озлюченим тим, що Єврокомісія (...) і Україна строго дотримуються права і закону, після зустрічі в січні Кремль блокує переговори. Bild вдалося дізнатися, що Єврокомісія спрямувала до Росії пропозицію щодо обсягів транзиту газу через Україну починаючи з 2020 року . Йдеться про 60 млрд кубометрів гарантованого транзиту щорічно і можливого збільшення його на 30 млрд. Росія не відповіла на цей запит до тепер», - вказує видання.