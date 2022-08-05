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Білий дім підтвердив, що Росія спробує звинуватити Україну в ударі по Оленівці

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:44 glavcom.ua
Білий дім підтвердив, що Росія спробує звинуватити Україну в ударі по Оленівці
РФ спробують підставити українські Збройні сили
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть підкинути на місце вибуху фрагменти боєприпасів

Росія спробує звинуватити ЗСУ в ударі по колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє сайт Білого дому.

«Російські офіційні особи спробують підставити українські Збройні сили», – сказав Кірбі.

У Білому домі не виключають, що окупанти можуть підкинути на місце вибуху фрагменти боєприпасів, що використовуються в ракетних системах Himars. «Це ще один приклад звичної для Росії методички: звинувачувати інших у тому, що зробили вони самі», – додав він.

Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що рашисти намагаються приховати деталі теракту в Оленівці, тому працюють над фабрикацією доказів удару по українських військовополонених, щоб покласти провину на Збройні сили України.

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Теги: Оленівка США війна Азов окупанти Донеччина

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