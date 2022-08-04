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Росія фабрикує докази теракту в Оленівці – американська розвідка

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:33 glavcom.ua
Росія фабрикує докази теракту в Оленівці – американська розвідка
Засекречені розвіддані показують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси
фото: Reuters

Росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб покласти на Україну відповідальність

Рашисти намагаються приховати деталі теракту в Оленівці, тому працюють над фабрикацією доказів удару по українських військовополонених, щоб покласти провину на Збройні сили України. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в американській розвідці.

У розвідці США з'ясували, що Росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб покласти на Україну відповідальність за загибель військовополонених в Оленівці 29 липня, повідомив офіційний представник США, знайомий з даними розвідки. 

Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі і поділився інформацією на умовах анонімності, сказав, що засекречені розвіддані показують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або Himars, як «докази» того, що в атаці використовувалися системи, надані Україні США.

В американській розвідці вважають, що Росія прийме подібні заходи, оскільки очікує, що незалежні слідчі і журналісти в кінцевому підсумку отримають доступ до місця трагедії.

Нагадаємо, ООН запустить місію, яка займеться пошуком фактів теракту в Оленівці

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Теги: Оленівка теракт Азов війна

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