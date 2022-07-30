Оленівка – друга Катинь

Світ має прийняти та реалізовувати план поступової відмови від будь-яких торгових відносин з Росією

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Чудовищное и беспримерное по своей подлости преступление россиян в Еленовке напомнило мне о другом зверстве, совершённом 82 года назад Сталиным, памятники которому продолжают ставить в современной России.

Убийство военнопленных, отрицание собственной ответственности, фейковое расследование, чтобы переложить вину на других – все это знакомо нам по Катынскому расстрелу 1940 года, когда было убито 21 768 плененных поляков. В основном, офицеров польской армии.

Россия всегда была террористическим государством, она продолжает угрожать всему миру. Подло и цинично убивает военнопленных, мирных граждан, детей. Насилует, кастрирует, грабит. На камеру, не стесняясь.

РФ должна быть признана страной-спонсором терроризма всем цивилизованным миром, и в первую очередь США.

Мир должен принять и реализовывать план постепенного отказа от любых торговых отношений с Россией.