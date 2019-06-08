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    Біля посольства РФ у Києві вимагали звільнити російського журналіста, якого затримали в Москві

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    У Києві відбулася акція на захист російського журналіста Івана Голунова - Біля посольства РФ у Києві вимагали звільнити російського журналіста, якого затримали в Москві
    У Києві відбулася акція на захист російського журналіста Івана Голунова
    Фото: Facebook Антона Наумлюка

    Біля російської дипломатичної установи відбулася акція протесту

    У Києві біля будівлі посольства Росії в Україні відбулася акція протесту проти затримання у Москві російського журналіста-розслідувача Івана Голунова.

    Декілька людей тримали плакати «Свободу Івану Голунову». Серед учасників акції був відомий російський журналіст Антон Наумлюк, який розмістив інформацію про акцію на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомляв «Главком», кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні.

    Голунов провину не визнає. Його адвокат Дмитро Джулай («Агора») припустив, що наркотики йому могли підкинути. В «Медузі» переконані, що журналіста переслідують за розслідування. Незалежна профспілка журналістів висловила недовіру поліції і вимагає негайно звільнити затриманого і оприлюднити всі матеріали у справі.

    Російські активісти біля будівлі ГУ МВС Москви 7 червня влаштували пікет на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова, якого правоохоронці затримали за підозрою в збуті наркотиків. Кількох учасників акції затримали.

    Між тим, на ситуацію відреагувала ОБСЄ. В організації закликали провести ретельне і прозоре розслідування відносно Івана Голунова і відпустити журналіста. Представник організації з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав його «блискучим російським журналістом, відомим своїми розслідуваннями корупції та злочинної діяльності, в тому числі з боку державних чиновників».

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