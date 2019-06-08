В ОБСЄ закликали Росію відпустити затриманого журналіста Івана Голунова



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Журналіст Іван Голунов Фото: Facebook

У міжнародній організації закликають провести ретельне розслідування відносно затримання журналіста

В ОБСЄ закликали провести ретельне і прозоре розслідування відносно Івана Голунова і відпустити журналіста, передає «Эхо Москвы». Представник організації з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір назвав його «блискучим російським журналістом, відомим своїми розслідуваннями корупції та злочинної діяльності, в тому числі з боку державних чиновників».



Він також зазначив, що «засоби масової інформації, зокрема журналісти-розслідувачі, грають важливу роль в суспільстві. «У жодному разі працівники ЗМІ, які розслідують корупцію або правопорушення, не повинні переслідуватися в помсту за свою роботу», - заявив Дезір.



Крім того, він висловив стурбованість з приводу затримання кількох осіб, які напередодні брали участь в одиночних пікетах на підтримку Голунова.

Як відомо, кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні.

Голунов провину не визнає. Його адвокат Дмитро Джулай («Агора») припустив, що наркотики йому могли підкинути. В «Медузі» переконані, що журналіста переслідують за розслідування. Незалежна профспілка журналістів висловила недовіру поліції і вимагає негайно звільнити затриманого і оприлюднити всі матеріали у справі.