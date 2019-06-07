В Москві затримали 15 активістів, які вийшли на захист журналіста Голунова



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Затримані у Москві за одиночні пікети 7 червня Фото: Facebook Вікторії Івлєвої

Кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків

Російські активісти біля будівлі ГУ МВС Москви 7 червня влаштували пікет на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова, якого правоохоронці затримали за підозрою в збуті наркотиків.

Кількох учасників акції затримали, повідомляє «Интерфакс» з посиланням на очевидців.

За їх словами, людей почали затримувати після того, як на пікеті були розгорнуті плакати з гаслами.

Серед затриманих - письменник Віктор Шендерович, журналісти Павло Канигін («Новая Газета»), муніципальний депутат Ілля Азар (газета «Муніципальний округ Хамовники», МОХ), Олександр Поліванов (Sports.ru), Григорій Туманов (головний редактор видання Батенька), журналіст Вікторія Івлєва, літературний критик Ганна Наринська, написав у Фейсбуці журналіст Роман Могутній.

О 17:10 журналіст «Ехо Москви» Олександр Плющев, посилаючись на кореспондента на місці події, повідомив в телеграм-каналі, що затримали вже 15 осіб. «Автоматично затримують всіх, хто встає в одиночний пікет», - зазначив він.

Як відомо, кореспондента відділу розслідувань видання «Медуза» Івана Голунова затримали в центрі Москви 6 червня. У поліції заявили, що у нього при собі і в квартирі знайшли наркотики. Проти Голунова порушили кримінальну справу, і його перевіряють на причетність до діяльності групи, яку підозрюють у збуті наркотиків в московському регіоні.

Голунов провину не визнає. Його адвокат Дмитро Джулай («Агора») припустив, що наркотики йому могли підкинути. В «Медузі» переконані, що журналіста переслідують за розслідування. Незалежна профспілка журналістів висловила недовіру поліції і вимагає негайно звільнити затриманого і оприлюднити всі матеріали у справі.