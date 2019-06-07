У Росії затримали кореспондента російськомовного видання, що базується у Латвії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час затримання у нього з рюкзака дістали пакет з невідомою речовиною, проте Голунов стверджує, що пакет йому не належить

Голунова підозрюють у збуті наркотиків у великих розмірах

У столиці РФ Москві затримали кореспондента відділу розслідувань російськомовного інформаційного порталу Meduza, що базується у столиці Латвії Ризі, Івана Голунова.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на адвоката Дмитра Джулая.

«Голунова підозрюють у збуті наркотиків у великих розмірах (пункт «г» частини 4 статті 228.1 КК). Сам він ці обвинувачення заперечує», - йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколом допиту, Голунова затримала 6 червня о 14:40 на Цвітному бульварі. При огляді у нього з рюкзака дістали пакет з невідомою речовиною, проте Голунов стверджує, що пакет йому не належить. Ще один пакет знайшли під час обшуку в квартирі журналіста. Експертиза показала, що в пакеті був мефедрон.

За словами Голунова, з моменту затримання він вимагав викликати адвоката, але цього зроблено не було. При цьому, коли в момент огляду він схопився за стілець, співробітники поліції почали волочити його по підлозі, а один з них вдарив журналіста кулаком в щоку.

За словами Джулая, Голунова також били ногами в груди. Викликати йому «швидку допомогу» в поліції відмовилися.

При цьому поліцейські відмовилися провести змиви з рук і зрізи нігтів, щоб перевірити, чи торкався Голунов до наркотиків або вживав їх, а також зробити змив з рюкзака або зріз тканини.

Зараз Голунов перебуває в УВС Західного округу Москви.