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    У світі

    У Росії затримали кореспондента російськомовного видання, що базується у Латвії

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    Під час затримання у нього з рюкзака дістали пакет з невідомою речовиною, проте Голунов стверджує, що пакет йому не належить - У Росії затримали кореспондента російськомовного видання, що базується у Латвії
    Під час затримання у нього з рюкзака дістали пакет з невідомою речовиною, проте Голунов стверджує, що пакет йому не належить

    Голунова підозрюють у збуті наркотиків у великих розмірах

    У столиці РФ Москві затримали кореспондента відділу розслідувань російськомовного інформаційного порталу Meduza, що базується у столиці Латвії Ризі, Івана Голунова.

    Про це повідомляє Meduza з посиланням на адвоката Дмитра Джулая.

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    «Голунова підозрюють у збуті наркотиків у великих розмірах (пункт «г» частини 4 статті 228.1 КК). Сам він ці обвинувачення заперечує», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з протоколом допиту, Голунова затримала 6 червня о 14:40 на Цвітному бульварі. При огляді у нього з рюкзака дістали пакет з невідомою речовиною, проте Голунов стверджує, що пакет йому не належить. Ще один пакет знайшли під час обшуку в квартирі журналіста. Експертиза показала, що в пакеті був мефедрон.

    За словами Голунова, з моменту затримання він вимагав викликати адвоката, але цього зроблено не було. При цьому, коли в момент огляду він схопився за стілець, співробітники поліції почали волочити його по підлозі, а один з них вдарив журналіста кулаком в щоку.

    За словами Джулая, Голунова також били ногами в груди. Викликати йому «швидку допомогу» в поліції відмовилися.

    При цьому поліцейські відмовилися провести змиви з рук і зрізи нігтів, щоб перевірити, чи торкався Голунов до наркотиків або вживав їх, а також зробити змив з рюкзака або зріз тканини.

    Зараз Голунов перебуває в УВС Західного округу Москви.

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    Росія Латвія наркотики журналіст
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