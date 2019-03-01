Лукашенку вказали на його помилку щодо «загиблих за Крим українців»



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Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року

«Наші сусіди повинні знати правду», – підкреслила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко спростувала слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що за Крим нібито не загинув «жоден» українець.

Про це вона сказала в коментарі Крим.Реалії.

«Під час трагічних подій кілька українців і кримських татар були поранені й загинули. Наші сусіди повинні знати правду», – зазначила Геращенко.

Як відомо, 1 березня під час прес-конференції президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що за Крим не загинув «жоден» українець.

«У перший же рік я був на інавгурації Порошенка, спека була, мене оточили українські та інші журналісти і почали питати мене, чий Крим. А я запитав: скільки українців загинуло, захищаючи Крим? Жодного. А скільки прозвучало пострілів? Мовчання. Жодного», – сказав Лукашенко, якого цитує телеканал «Белсат»

Також Лукашенко заявив, що не обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним визнання Криму «російським».

Нагадаємо, 3 березня 2014 року кримчанина Решата Аметова викрали після того, як він вийшов з одиночним протестом проти так званого «референдуму» до будівлі кримського уряду. 15 березня тіло Аметова зі слідами тортур було знайдено в лісі Білогірського району Криму. Похорон активіста відбувся 18 березня 2014 року на міському кладовищі Сімферополя «Абдал».

Прапорщик Сергій Кокурін, начальник складу 13-го фотограметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України в Сімферополі, вважається першим українським військовим, який загинув під час анексії Криму. 18 березня 2014 року, під час штурму російськими військовими фотограметричного центру, Кокурін, який перебував на спостережній вишці автопарку частини, загинув від пострілу снайпера з прямим попаданням в серце.

В ніч з 6 на 7 квітня 2014 року в Криму російський військовослужбовець Євген Зайцев застрелив українського офіцера Станіслава Карачевського, який дотримався присяги на вірність народу України. Трагедія сталася в гуртожитку №3 в смт. Новофедорівка Сакського району. Загиблий офіцер проходив службу в одній з військових частин ВМС ЗСУ і готувався до виїзду на материк.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим направила до Міжнародного кримінального суду шість інформаційних листів щодо злочинів, які вчинялись окупаційною владою на території Криму та Севастополя протягом п’яти років окупації.