Журналіст подарував Лукашенку книгу директора Інституту світової політики



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Олександр Лукашенко пообіцяв переглянути книгу «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи»

Книгу «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи» написав український політолог Євген Магда

Сьогодні, 1 березня, у Білорусі кореспондент «Єврорадіо» Дмитро Лукашук під час «Великої розмови з президентом» передав Олександру Лукашенко книгу «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи».

«Був у нас на ефірі керівник українського Інституту світової політики Євген Магда, - сказав журналіст, звертаючись до Лукашенка. - Спеціально для вас він просив передати цю книгу, яка називається «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи». Я думаю, що і уроки для Білорусі з нею теж можна почерпнути».

Білоруський президент запропонував журналісту підійти і віддати подарунок особисто, всупереч правилам служби безпеки.

Лукашенко взяв книгу та пообіцяв, якщо і не прочитати, то «переглянути по діагоналі».

Книга «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи» українського політолога, директора Інституту світової політики Євгена Магди присвячена прийомам і методам ведення гібридної війни Російської Федерації. Вона також містить рекомендації щодо протидії інформаційній агресії.

Також сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде брати гроші за розміщення російських військових об'єктів на території держави.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає за можливе створення єдиної валюти – «спільного рубля» між Російською Федерацією і Білоруссю.

Раніше Лукашенко пообіцяв спільну з РФ відповідь, якщо США розмістять ракети в Європі.

Також президент Білорусі після переговорів з Путіним заявив, що «незалежність – поняття відносне».

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустив, що Росія планує приєднати Білорусь й впритул наблизитися до кордонів Західної Європи.