Білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським»



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Ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом, – повідомили в Nexta-Live

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції Telegram – Nexta-Live

Суд Центрального району Мінська 20 жовтня визнав інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram – Nexta-Live і логотип Nexta «екстремістськими матеріалами». Про це Белта поінформували у пресслужбі Верховного суду Білорусі.

Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і передплатників) з ознаками екстремістської діяльності.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Видання повідомляє, що цивільну справу розглянуто за заявою головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі про визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами.

На самому Телеграм-каналі з іронією прокоментували рішення суду.

«Що ж, нам хотілося б перегорнути цю сторінку, але оскільки ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом», – повідомили в Nexta-Live.

Як відомо, телеграм-канал Nexta-Live оприлюднює інформацію про останні події з акцій протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає ЄС і Україна.