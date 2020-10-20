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    Білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським»

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    Ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом, &ndash; повідомили в Nexta-Live - Білоруський суд визнав Telegram-канал Nexta-Live «екстреміським»
    Ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом, – повідомили в Nexta-Live

    Таке рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції Telegram – Nexta-Live

    Суд Центрального району Мінська 20 жовтня визнав інформаційний канал інтернет-месенджера Telegram – Nexta-Live і логотип Nexta «екстремістськими матеріалами». Про це Белта поінформували у пресслужбі Верховного суду Білорусі.

    Зазначається, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі змістом інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і передплатників) з ознаками екстремістської діяльності.

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    Рішення суду підлягає негайному виконанню.

    Видання повідомляє, що цивільну справу розглянуто за заявою головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі про визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами.

    На самому Телеграм-каналі з іронією прокоментували рішення суду.

    «Що ж, нам хотілося б перегорнути цю сторінку, але оскільки ми працюємо суворо у рамках білоруського законодавства, тепер розмірковуватимемо над ребрендінгом», – повідомили в Nexta-Live.

    Як відомо, телеграм-канал Nexta-Live оприлюднює інформацію про останні події з акцій протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає ЄС і Україна.

    Білорусь ЗМІ суд протест Telegram
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