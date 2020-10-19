Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська до Києва 300 співробітників – ЗМІ
Офіційно у компанії не підтвердили, але і не спростували цю інформацію
Компанія Wargaming – розробник популярної гри World of Tanks – перевезла з Мінська у київський офіс близько 200-300 співробітників.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерела, офіційно у компанії виданню не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.
«Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська. Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса близько 500 співробітників з сім'ями», – йдеться у повідомленні.
Загалом у мінському офісі Wargaming працює близько 2000 співробітників.
Як повідомляє Настоящее время, компанія раніше розглядала варіанти релокації працівників до Києва, Санкт-Петербурга, Нікосії.
У Wargaming є київська студія, в якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в центрі міста на Подолі.