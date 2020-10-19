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    Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська до Києва 300 співробітників – ЗМІ

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    У&nbsp;Wargaming є київська студія, в&nbsp;якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в&nbsp;центрі міста на&nbsp;Подолі - Компанія-розробник World of Tanks перевезла з Мінська до Києва 300 співробітників – ЗМІ
    У Wargaming є київська студія, в якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в центрі міста на Подолі

    Офіційно у компанії не підтвердили, але і не спростували цю інформацію

    Компанія Wargaming – розробник популярної гри World of Tanks – перевезла з Мінська у київський офіс близько 200-300 співробітників.

    Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерела, офіційно у компанії виданню не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

    «Поки невідомо, чи залишаться ці співробітники працювати в Києві на довгий час або повернуться до Мінська. Також, за даними джерел, компанія планує перевезти до Вільнюса близько 500 співробітників з сім'ями», – йдеться у повідомленні.

    Загалом у мінському офісі Wargaming працює близько 2000 співробітників.

    Як повідомляє Настоящее время, компанія раніше розглядала варіанти релокації працівників до Києва, Санкт-Петербурга, Нікосії.

    У Wargaming є київська студія, в якій працює близько 400 осіб. Офіс київської філії компанії розташований в центрі міста на Подолі.

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