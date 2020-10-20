Ще одну білоруську опозиціонерку випустили з СІЗО



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Лілію Власову відпустили під домашній арешт ще ввечері 16 жовтня

Членкині президії Координаційної ради Лілії Власовій дозволили покинути СІЗО ще 16 жовтня, вона тепер під домашнім арештом

Юристка і членкиня президії Координаційної ради (КС) білоруської опозиції Лілія Власова вийшла зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомив член ініціативної групи зі збору підписів Віктора Бабарика, бізнесмен Юрій Воскресенський.

За його словами, Власову відпустили під домашній арешт ще ввечері 16 жовтня. Воскресенський додав, що сам зустрів її біля СІЗО і відвіз додому.

Лілія Власова, як і сам Воскресенський, а також політтехнолог Віталій Шкляров і адвокат Ілля Салей, які вийшли раніше з СІЗО, була присутня на зустрічі з Олександром Лукашенком 10 жовтня.

Таким чином, з 12 представників білоруської опозиції, з якими спілкувався Лукашенко, запобіжний захід змінено п'ятьом. Семеро, зокрема блогер Сергій Тихановський і колишній претендент на пост президента Білорусі, ексглава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, залишаються за ґратами – так само як і Марія Колеснікова, яка від участі в зустрічі відмовилася.

Тим часом у КС зазначили, що хоча зараз Лілія Власова та Ілля Салей перебувають вдома, вони продовжують «перебувати в статусі обвинувачених, не мають можливості бачитися з рідними, використовувати засоби зв'язку і виходити з квартири». «Тільки звільнення всіх політичних в'язнів і припинення переслідування громадян за їхні політичні переконання може бути кроком до початку вирішення політичної кризи», – вважають представники КС.

Раніше екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська висунула Лукашенку ультиматум, відповідно до якого всі політв'язні повинні бути звільнені до 25 жовтня.