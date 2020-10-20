Через коронавірус Білорусь може закрити маршрути в Україну



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Віктор Тозик заявив про погіршення ситуації з коронавірусом

У зв'язку зі спалахом інфекції можуть закрити маршрути в Україну

У Білорусі міжнародні маршрути знаходяться під загрозою через другу хвилю коронавірусу. Про це розповів заступник генерального директора ДП «Мінськтранс» Віктор Тозік, повідомляє «БелТА».

Він заявив про погіршення ситуації з коронавірусом. У зв'язку з цим багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України.

«Але ситуація погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги по дистанціюванню пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закрити, тому що вони є потрібними пасажирами», – заявив він.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус.

Крім того, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків Covid-19, з них за добу – 5 469.