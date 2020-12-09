«Більш ефективний метод». Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами

Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості

В Україні створили робочу групу із залученням міжнародних експертів, яка розроблятиме документ для переходу від традиційного перепису населення до сучасного перепису за реєстрами.



У середу, 9 грудня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов разом із головою Державної служби статистики України Ігорем Вернером та представником Фонду ООН у галузі народонаселення Хайме Надалем підписали спільну заяву.



«Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші», – зазначив Немчінов.

Робота над проведенням перепису населення раунду 2030 року за реєстровим або комбінованим методом розпочалася на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг».



Для цього готуються відповідні документи про внесення змін до деяких законів України у сфері державної статистичної діяльності, зокрема до Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення». Ці зміни врегулюють доступ органів державної статистики до необхідних для перепису населення персональних даних, які містяться в національних електронних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.



