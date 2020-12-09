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    Уряд призначив нову дату перепису населення України

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    В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році - Уряд призначив нову дату перепису населення України
    В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році
    Фото: Радіо Свобода

    Для проведення перепису необхідно понад 7,2 млрд грн.

    Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Документ підготувала Державна служба статистики.

    «Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення», – говориться в документі.

    За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

    В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

    У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб

    Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.

    Теги: Кабмін Україна перепис населення
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