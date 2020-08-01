Помідори ростуть в ціні швидше за золото. Скільки коштували томати рік тому і зараз



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За перше півріччя 2020 року до України імпортували свіжих та охолоджених помідорів на 62 млн доларів

За тиждень ціна на томати виросла на 30%

В Україні різко виросли ціни на помідори. Причина зростання цін на овочі полягає у погіршенні темпів збору у зв’язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Експерти зазначають, що ціни виросли на весь асортимент тепличних томатів. Помідор звичайний продається у середньому по 20-25 грн/кг. На рожеві помідори ціна тримається в районі 24 грн/кг, на жовті – 26 грн/кг, а на чорний помідор – 32-33 грн/кг. Найдорожчі томати чері можна придбати за 35-40 грн за кілограм дрібним оптом.

«Ціни варіювалися в залежності від використовуваної тари і якісних параметрів. Наприклад окремі позиції томатів чері продавалися по 30 грн/кг, а за інші продавці просили до 45 грн/кг. При відвантаженні продукції з господарства, помідори можна було купити в середньому на 1-3 грн/кг дешевше», – повідомляють експерти.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на томати піднялися у два рази. За минулий тиждень ці овочі подорожчали на 30%.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2020 року до України імпортували свіжих та охолоджених помідорів на 62 млн доларів.

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