Вартість золота встановина новий рекорд



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Свій історичний рекорд вартості золото побило ще 27 липня, коли вартість металу виросла до 1911,7 доларів за унцію

За 2020 рік золото подорожчало на 30%, але не вичерпало можливості для росту

Золото встановило новий рекорд вартості. Про це повідомляє Bloomberg.

Липень став найкращим місяцем для цінного металу за останні 4 роки. Спотові ціни виросли на 10%. На Сінгапурській біржі 31 липня золото торгується за ціною 1968,79 доларів за унцію.

Свій історичний рекорд вартості золото побило ще 27 липня, коли вартість металу виросла до 1911,7 доларів за унцію. Після цього ціни продовжили рости.

За 2020 рік золото подорожчало на 30%, але не вичерпало можливості для зростання. Також подорожчало на 30% срібло, що дало найвищий показник з 1979 року.

На думку експертів, ціна на золото стимулюється ситуацією з пандемією і фінансовою політикою США. Фінансова політика влади США викликає острах у інвесторів і змушує їх активно купувати золото.





Динаміка вартості золота

Нагадаємо, попереднє різке зростання ціни на золото експерти пояснювали затвердженнм Європейським Союзом пакету фінансової допомоги в розмірі 1,8 трлн євро для подолання негативних економічних наслідків пандемії, а також ослаблення долара США.