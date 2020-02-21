Більше половини українців вважають, що події в країні рухаються у неправильному напрямку – соцопитування



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Суспільні настрої українців суттєво погіршилися протягом останніх місяців

Загальна оцінка ситуації в українському суспільстві громадянами за останні місяці істотно погіршилася.Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова.

25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 так вважали 57%, в грудня 2019 - 44%), 53% - що події розвиваються у неправильному напрямку (у вересні - 17%, в грудні - 36%). Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору.

Відзначається, що в порівнянні з попередніми місяцями зменшилася і частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати поточні проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років (у вересні 2019 р такі становили 41%, в грудні - 28%, а за даними останнього опитування - 21%). Частка тих, хто вважає, що країна здатна подолати їх в більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), не здатна подолати - відповідно (6%, 11% і 15%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше Центр Socis опублікував дослідження, згідно з яким лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку.

Також нагадаємо, що електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію «Слуга народу». На другому місці – партія «Європейська Солідарність», за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 10% опитаних. За ВО «Батьківщина» - 8,1%. За партію «Голос» - 2,5%.

Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Раніше соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження суспільних настроїв, проведеного 22-26 січня 2020 року. «Главком» публікує результати дослідження, згідно з яким рейтинг політичних сил очолює партія «Слуга народу»: 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати.