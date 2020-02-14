Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр Socis



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33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку

11,9% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку. Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр Socis.

Відповідно до даних опитування, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% - в чомусь правильному, а в чомусь неправильному.

Також нагадаємо, що електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію «Слуга народу». На другому місці – партія «Європейська Солідарність», за яку готові проголосувати 10,1% опитаних.

За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 10% опитаних. За ВО «Батьківщина» - 8,1%. За партію «Голос» - 2,5%.

Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face.

Загалом було опитано 2000 респондентів.

Статистична похибка дослідження 2,1%.