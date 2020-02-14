  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр Socis

    • Розсилка
    Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр Socis

    33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку

    11,9% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку. Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр Socis.

    Відповідно до даних опитування, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% - в чомусь правильному, а в чомусь неправильному.

    screenshot_1_92

    Також нагадаємо, що електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію «Слуга народу». На другому місці – партія «Європейська Солідарність», за яку готові проголосувати 10,1% опитаних.

    За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 10% опитаних. За ВО «Батьківщина» - 8,1%. За партію «Голос» - 2,5%.

    Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю face-to-face.

    Загалом було опитано 2000 респондентів.

    Статистична похибка дослідження 2,1%.

    соцопитування соціум українці Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ